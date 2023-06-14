Украина и Россия хотели договориться об «аренде» Крыма? Кремль опровергает

Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об «аренде Крыма».
Нет, это не так, — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. — Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион.
Речь идет о проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий. Накануне Путин рассказал, что соглашение было «неплохим», Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти «просто выбросили его потом, и все». Российский лидер не раскрывал содержание документа.
Лукашенко, говоря о наполнении документа, назвал его «нормальным».
Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор, — отметил белорусский лидер.
С тегами: Россия и Украина
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