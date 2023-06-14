добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Украина и Россия хотели договориться об «аренде» Крыма? Кремль опровергает

crimeapress_news

реклама в крыму
Украина и Россия хотели договориться об «аренде» Крыма? Кремль опровергает
Фото: pikist.com

Украина и Россия хотели договориться об «аренде» Крыма? Кремль опровергает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:51 14.06.2023

Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

Нет, это не так, — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. — Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион.

Речь идет о проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий. Накануне Путин рассказал, что соглашение было «неплохим», Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти «просто выбросили его потом, и все». Российский лидер не раскрывал содержание документа.

Узнайте больше:  Владимир Путин встретился с военкорами. Главное, что было сказано

Лукашенко, говоря о наполнении документа, назвал его «нормальным».

Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор, — отметил белорусский лидер.

 

 

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма