Украина и Россия хотели договориться об «аренде» Крыма? Кремль опровергает

Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

Нет, это не так, — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. — Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион.

Речь идет о проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий. Накануне Путин рассказал, что соглашение было «неплохим», Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти «просто выбросили его потом, и все». Российский лидер не раскрывал содержание документа.

Лукашенко, говоря о наполнении документа, назвал его «нормальным».

Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор, — отметил белорусский лидер.

С тегами: Россия и Украина