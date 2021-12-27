Украина предъявляет претензии Министру транспорта России. Что ответили в МИДе РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинение Генпрокуратуры Украины в адрес Министра транспорта России Виталия Савельева из-за перевозки пассажиров в Крым.

Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела, – отметила Захарова.

По ее словам, киевские власти «не могут смириться с результатами своей собственной националистической и русофобской политики».

Действия украинской прокуратуры против руководства министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма. Лицемерие принимаемых мер заключается еще и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима, – добавила Захарова.

Она подчеркнула, что вопрос российской принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно, и никакие действия и угрозы не способны изменить это решение.

Официальный представитель МИД России также порекомендовала украинской Генпрокуратуре заниматься своими обязанностями и переключить внимание на грубые нарушения языковых и образовательных прав русскоязычного населения и нацменьшинств, притеснения СМИ, борьбу с инакомыслием и оппозицией, а также военные преступления против мирных жителей на востоке страны.

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