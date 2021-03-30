Украина решила усилить военную группировку на границе с Крымом

Повод в Киеве нашли.

Вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и близ границы с Крымом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Обосновал он такое решение тем, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает «угрозу военной безопасности страны».

Целью своевременного и адекватного реагирования на соответствующие действия Вооруженных сил РФ, Вооруженными силами Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны предусмотрены мероприятия относительно удержания в готовности к выполнению заданий по назначению определенного комплекта войск и резервов для прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы, которые могут возникнуть на участках госграницы и других направлениях, усиление группировок Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и на крымском направлении за счет военных частей ВС Украины, которые находятся на разных степенях боевой готовности, создание соответствующих группировок ВС Украины для выполнения заданий по обороне государства на вероятных направлениях угрожающих действий противника, — сказал Хомчак.

Он привел такие данные:

По данным на 30 марта этого года, вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированных территориях Украины и в Крыму содержатся 28 батальонных тактических групп противника.

Обратите внимания, пан военный даже не пытается вуалировать слова дипломатическими выражениями: «оккупированные», «силы противника». Итог «красноречия» генерала: приказ о переброске и стягивании ВСУ к линии соприкосновения на Донбассе и в приграничные районы с Крымом.