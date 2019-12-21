Украина – Россия: обмен «всех на всех» состоится до конца года, но…

Обмен «пленными», осужденными между Россией и Украиной в формате «всех на всех» (известных) состоится до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Адвокат уточнил, что ему известна точная дата обмена (27 декабря? — ред.) и конкретное количество людей, которые будут переданы сторонами, однако адвокат «не может сообщить эту информацию». При этом Рыбин подтвердил, что сам обмен состоится до конца года.

Могу только сказать, что мы надеемся на то, что все пленные как можно скорее вернутся домой к своим семьям, — сказал Рыбин.

Ранее издание «КоммерсантЪ» сообщило, что около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе. По данным СМИ, некоторые из пленных не хотят возвращаться в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), другие же объясняли свое желание остаться на подконтрольной Киеву территории Украины тем, что им «проще отбыть тюремный срок и погасить судимость».

Также не совсем ясно, как будет с теми, чьи дела еще в суде и фактического приговора (признания вины) еще нет. Пример – севастопольский «единоросс» Игорь Кучерявый. Украинская прокуратура еще только передала в суд обвинительный акт в отношении члена «Единой России», попавшегося на границе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за «госизмену».