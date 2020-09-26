Украл 35 тысяч рублей и купил подарок своей даме сердца. Романтическо-криминальная история из Севастополя

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже 35 тысяч рублей.
Компания молодых людей распивала спиртные напитки в одном из питейных заведений, сложив все свои вещи в один рюкзак. Находившийся неподалёку 38-летний мужчина заметил, что сумка находится без присмотра и решил воспользоваться этим. Он тайком похитил из рюкзака банковскую карту с пин-кодом и скрылся. В трёх банкоматах злоумышленник снял 35 тысяч рублей и потратил на свои покупки, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что на похищенные деньги купил холодильник, смартфон и ювелирное украшение – подарок своей даме сердца.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы
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