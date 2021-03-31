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Улыбаемся и пашем. В Крыму анонсируют Открытый чемпионат России по пахоте
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Улыбаемся и пашем. В Крыму анонсируют Открытый чемпионат России по пахоте

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 11:55 31.03.2021

Уже девятый по счёту Открытый чемпионат России по пахоте в Крыму состоится 23-25 сентября.

Как уже было определено ранее, мероприятие состоится вблизи села Найденовка, Красногвардейского района Республики Крым 23-25 сентября 2021 года. В Республике Крым впервые, пройдут пахотные соревнования и динамичное «Трактор-шоу». Гостей ожидает масштабная деловая и культурная программа, выставки и демонстрационные показы новейшей сельхозтехники, тест-драйвы, «Живая Ферма», ярмарка фермерских продуктов, детский городок и звездный концерт, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Кроме того, в рамках 9-го Открытого чемпионата России по пахоте пройдут республиканские спортивные соревнования: легкоатлетический кросс, соревнования по гиревому спорту в различных весовых категориях, соревнования по мини-футболу, турнир по настольному теннису и показательные выступления по конному спорту.

Организаторами чемпионата выступают Правительство Республики Крым, Министерство сельского хозяйства Республики Крым, АО «Росагролизинг», соорганизатор – ООО «МТК «Агро Сервис».

Свое намерение принять участие в 9-ом Открытом чемпионате России по пахоте уже подтвердили 11 команд. Впервые одновременно с Открытым чемпионатом России по пахоте пройдет российский отборочный этап 68-го чемпионата мира по пахоте.

Оргкомитет приглашает регионы направить заявки на участие своей команды в соревнованиях и побороться за звание лучшего механизатора страны.

Подробная информация о чемпионате и подготовке к нему будет размещена на официальном сайте Росагролизинга в разделе Чемпионаты по пахоте: https://www.rosagroleasing.ru/ploughingChampionships/

Улыбаемся и пашем. В Крыму анонсируют Открытый чемпионат России по пахоте

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