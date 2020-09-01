Умершему от коронавируса крымскому врачу было всего 43 года

Крымские власти выразили официальные соболезнования.

Министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов выразил соболезнования в связи со смертью крымского врача, скончавшегося от коронавируса.

Выражаю глубокие слова соболезнования по поводу смерти врача-кардиолога кардиологического отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом (первичное сосудистое отделение) ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» Иваниченко Александра Викторовича. К великому сожалению, Александр Викторович ушел из жизни очень рано, в возрасте 43 лет. Это тяжелый удар для всех нас, — отметил министр здравоохранения РК.

Александр Иваниченко в 2000 году окончил Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, затем работал врачом в терапевтическом отделении для прохождения интернатуры.

Он служил своей профессии на протяжении 20 лет, и не только работал врачом-терапевтом, врачом-кардиологом (с 2017 года), но и занимался преподавательской деятельностью. С 2002 по 2015 годы работал в Крымском медицинском колледже преподавателем терапии, а затем заведующим отделением контрактного обучения.

Коллеги всегда отзывались о нем, как о высококвалифицированном специалисте, талантливом преподавателе и прекрасном человеке. Светлая память об Александре Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, — подчеркнул Игорь Чемоданов.

Отметим, что в Крыму работает комиссия, которая должна установить, при каких обстоятельствах медик заболел коронавирусом.