В последнее время так много разговоров о «мире»… То Зеленский напоминает о некой «формуле мира» с «границами 1991 года» и какими-то там очередными выплатами себе любимому. То Трамп в своих предвыборных речах заявляет, что «прекрасно ладит с Путиным» и готов положить конец боевым действиям на Украине «за 24 часа»… То Макрон вещает о каких-то «гарантиях безопасности Украины», иллюстрируя орруэловское «война – это мир» решением о поставке Киеву около 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок (САУ) «Ceaser». Британия и вовсе (первая из стран «Большой семерки») подписала договор с Украиной о гарантиях безопасности, он будет действовать десять лет. К слову, пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины в случае нападения на нее или разместила там свои войска, в соглашении нет. Документ обозначает финансовые и гуманитарные обязательства, защиту критической инфраструктуры, кибербезопасности, борьбу с пропагандой и организованной преступностью. И направлена эта «бумаженция», ну вы поняли, на «достижение мира».

Вывод: у каждого свое понятие о МИРЕ. В силу собственной выгоды и значимости момента.

При этом мы продолжаем СВО. Медленно, но верно, перемалывая и военный потенциал ВСУ, и хваленое западное вооружение, и упоротых националистов из добробатов, и критическую инфраструктуру «незалежной», и, самое главное, идеологию небратьев. Вот и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уже сравнивает украинскую власть и украинцев, поддерживающих ее курс, с лудоманами, проигрывающими в казино.

Удваиваем, удваиваем ставки, понимая, что нет уже никаких шансов, – пожаловался на жизнь этот персонаж.

Он добавил, что Россия не покушалась на независимость Украины, «вопреки сказкам и легендам, которые существуют на эту тему»:

Демилитаризация, денацификация – где там лишение Украины независимости? Все, что хотела Москва – это нейтральный статус Украины..

Вывод: момент для переговоров о мире давно упущен. И ставки в этой игре делает сейчас далеко не Киев. А вот расхлебывать все это – как раз украинцам.

Украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России. Он указал, что в зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих.

Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, — а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их (украинское) контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше прoдолжаться, украинской государственности мoжет быть нанесен невосполнимый, очень серьeзный удар, — сказал Путин.

Говоря о сорванных переговорах с Украиной, Президент РФ заметил, что это «пoпытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы рeализовали за последние полтора года».

Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, прaвящие круги на Украине, это понимают, и западные элиты понимают. Все понимают, — подчеркнул Глава государства.

Путин назвал так называемые «формулы мира», о которых говорят на Украине и на Западе, продолжением реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с РФ.

Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят, не надо, — подытожил он.

Другими словами, «такой мир» никому не нужен.

Согласитесь, даже если пофантазировать и предположить, что в один миг, бац, и боевые действия прекращены, между Украиной и Россией возводятся новые границы, определяются новые правила сосуществования, то… Новый конфликт неизбежен. Об этом пишет и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране». А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет, – отметил Медведев.

Вывод: нужно идти до конца, врага нужно уничтожить. Единственное условие для дальнейшей безопасности России – полная победа, достижение всех целей СВО.

Победить нам никто запретить не может. Никакими разговорами о «возможности мира» и «условиях переговоров». Победа России в военной операции не зависит от чьего-либо позволения, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она ответила на слова французского президента Эмманюэля Макрона о недопустимости победы Москвы в украинском конфликте.

Что касается победы, то она от “позволения” Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила, — заметила Захарова.

Она также попросила французского президента поделиться копией «правил международного порядка», которые, по его словам, будут нарушены в случае победы России.

И никаких «если». Победа будет. Разговаривать о мире – пока рано, да и не с кем.