Утром почти десять тысяч абонентов Симферополя и близлежащих сел остались без света

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» оперативно восстановили электроснабжение, вызванное технологическим нарушением. Отключение света произошло сегодня утром, в 9:22.

Было прекращено электроснабжение 9 714 абонентов в Симферопольском районе в сёлах: Мирное, Белоглинка, Дубки, Грушевое, Богдановка. В Симферополе был частично обесточен микрорайон «Жигулина Роща» и район железнодорожного вокзала.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» немедленно приступили к ликвидации технологического нарушения. После выполнения противоаварийных мероприятий в 10:38 было восстановлено энергоснабжение потребителей, питающихся от подстанций 35 кВ Западная и Красная. В 10:54 последствия аварии были полностью устранены, — сообщили в «Крымэнерго».