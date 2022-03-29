реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Утвержден инвестпроект по строительству горного парка на Южном берегу Крыма

crimeapress_news



реклама в крыму
 Утвержден инвестпроект по строительству горного парка на Южном берегу Крыма
Фото: pikist.com

Утвержден инвестпроект по строительству горного парка на Южном берегу Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 29.03.2022

Республиканский Совет по улучшению инвестиционного климата утвердил инвестпроект по строительству горного парка на Южном берегу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития РК.республики со ссылкой на вице-премьера – министра финансов Ирину Кивико.

Сумма инвестиций составит 6,6 млрд. рублей. Республика заинтересована в реализации столь интересного и глобального проекта, в котором кроме СПА-комплексов, гостиниц, будут построены спортивные объекты, – рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Даниил Пидаев отметил, что проект будет реализован на площади в 14,5 га в границах Ялты и будет включать: станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» с консольным бассейном, а также апарт-отель, СПА-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры.

Узнайте больше:  В Крым прибыло уже более 28 тысяч беженцев с Украины

Напомним, соглашение о строительстве многофункционального горно-рекреационного кластера «Горный Крым» было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Объем инвестиций в строительство первого тематического парка развлечений «Ялта-Парк» и курортно-гостиничного комплекса на ЮБК тогда заявлялся в сумме 16 млрд. рублей.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.