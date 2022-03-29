 Утвержден инвестпроект по строительству горного парка на Южном берегу Крыма

Республиканский Совет по улучшению инвестиционного климата утвердил инвестпроект по строительству горного парка на Южном берегу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития РК.республики со ссылкой на вице-премьера – министра финансов Ирину Кивико.

Сумма инвестиций составит 6,6 млрд. рублей. Республика заинтересована в реализации столь интересного и глобального проекта, в котором кроме СПА-комплексов, гостиниц, будут построены спортивные объекты, – рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Даниил Пидаев отметил, что проект будет реализован на площади в 14,5 га в границах Ялты и будет включать: станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» с консольным бассейном, а также апарт-отель, СПА-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры.

Напомним, соглашение о строительстве многофункционального горно-рекреационного кластера «Горный Крым» было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Объем инвестиций в строительство первого тематического парка развлечений «Ялта-Парк» и курортно-гостиничного комплекса на ЮБК тогда заявлялся в сумме 16 млрд. рублей.

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