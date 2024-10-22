Утверждён прогноз социально-экономического развития Севастополя до 2027 года

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева был утвержден прогноз социально-экономического развития города до 2027 года, согласно которому были определены ключевые характеристики роста показателей в социальной, сельскохозяйственной, промышленной и научно-технической сферах.

Численность населения к 2027 году благодаря улучшению качества жизни и миграционному приросту будет составлять 578,7 тыс. человек. Объем валового регионального продукта за 2024 год составил 301,9 млрд., а к 2027 году данный результат будет увеличен в полтора раза, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента экономического развития Алексея Попова.

Средняя заработная плата по итогам 2024 года будет составлять 56,4 тыс., а к 2027 составит 67,5 тыс.

Объем инвестиций по итогам 2024 года ожидается в размере 98,1 млрд., а без средств федерального бюджета 69,30%. Промышленное производство по итогам 2024 года возрастет на 107,5% к 2027 году, увеличивая данный результат на 8,9% за счет обрабатывающей промышленности. По лини сельского хозяйства в 2023 году объем продукции составил 3,7 млрд. К 2025 и 2027 году планируется увеличить данный результат с 2,1% до 2,8% за счет растениеводства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Попова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя