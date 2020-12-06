В 2021 году на финансирование здравоохранения Крыма направят 11,4 млрд. рублей

Комитет по вопросам здравоохранения под председательством Анны Рубель обсудил проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования сферы здравоохранения Крыма, которое в следующем году составит 11,4 млрд. рублей.

По мнению Анны Рубель, проект бюджета сформирован с учетом требований регионального и федерального законодательства.

В документе предусмотрены средства на выплату всех мер поддержки, положенных медицинским работникам: по дефицитным специальностям, за коммунальные услуги, на реализацию программы «Земский доктор», за аренду жилья иногородним специалистам, а также обозначено повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина и многое другое, — перечислила она.

Парламентарий сообщила, что на основании подписанного межправительственного соглашения, модернизация крымских учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов будет проводиться за счет средств московского бюджета, что позволит освободить часть региональных денег и перераспределить их на другие приоритетные направления по поддержке медицины.

Анна Рубель считает, что при планировании бюджета на следующий год необходимо уделить внимание программе развития первичного звена здравоохранения, которая сегодня обсуждается на федеральном уровне и будет принята до конца года.

Это новая программа, реализация которой рассчитана до 2024 года, в нее включат не только мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием, но такие вопросы как приобретение санитарного транспорта, автомобилей для врачей и многое другое. Однако она будет работать по принципу софинансирования и ее процент таков, что в предстоящем году в республиканском бюджете нужно будет предусмотреть на эти цели 30,8 млн. рублей, — рассказала депутат.

Отдельно глава Комитета прокомментировала ситуацию с льготным лекарственным обеспечением, на которое в бюджете пока не хватает средств.

По информации министерства финансов, близлежащие регионы тратят на эти цели средства в меньшем объеме, чем Крым. Мы общались с вице-спикером Ростовской областной думы, который озвучил, что у них лекарственное обеспечение за счет региональной льготы на население в четыре миллиона человек составляет чуть больше двух миллиардов рублей. В Крыму проживает в два раза меньше людей, но, тем не менее, суммы практически одинаковые. Ситуацию необходимо изучить детальнее, — уверена она.

В этой связи председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова предложила проанализировать соотношение региональной и федеральной льгот на лекарственное обеспечение и создать по данному вопросу рабочую группу.

Как показывает практика, частыми среди людей являются случаи, когда они, имея право на федеральную меру поддержки, фактически выбирают региональную. Нам необходимо понять, как законодательно урегулировать этот процесс и четко развести два этих потока, справедливо перераспределив тяжесть финансового бремени. Можно начать с запроса аналогичных данных у коллег из субъектов Южного федерального округа, — сказала парламентарий.

По информации министра здравоохранения Александра Остапенко, ведомству на 2021 год предусмотрено 20 млрд. 381,9 млн. рублей, что на 169 млн. рублей меньше объема 2020 года за счет уменьшения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Он уточнил, что министерству предусмотрены расходы на медицинскую реабилитацию в условиях санаторно-курортного лечения, в том числе детей, – 906,9 млн. рублей; стипендии студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных учреждениях в сфере здравоохранения, — 35,2 млн. рублей; софинансирование расходов по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам за счет средств республиканского бюджета по программе «Земский доктор» — 3,8 млн. рублей. Кроме того, он добавил, что 100 млн. рублей пойдут на приобретение объектов недвижимого имущества в рамках Государственной программы развития здравоохранения в РК на обеспечение жильем медицинских работников (врачей, фельдшеров) государственных учреждений здравоохранения.

Профильный министр сообщил о том, что на реализацию программы льготного лекарственного обеспечения из бюджета РК на 2021 год предусмотрено 885,9 млн. рублей, что в сравнении с прошлым годом меньше на 555,7 млн. рублей. Однако он отметил, что по итогам текущего года на эти цели было потрачено более 2 млрд. рублей, прогнозный показатель на следующий год — порядка 1,6 млрд. рублей. Александр Остапенко считает, что недостающая сумма должна быть включена в дополнительную потребность министерства здравоохранеия РК на 2021 год.

Расходы на осуществление полномочий в сфере здравоохранения запланированы в сумме 8 млрд. 664,6 млн. рублей на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, что в сравнении с текущим годом больше на 278,1 млн. рублей. Помимо этого, из федерального бюджета региональному Минздраву выделены межбюджетные трансферты в сумме 2 млрд. 193,4 млн. рублей.

В ходе работы члены Комитета поддержали проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также федеральные законопроекты, поступившие для рассмотрения и дачи заключений.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.