В 2021 году в Крыму родилось порядка 4 тысяч ягнят

На фермах начался окот. О том, что в Крыму в текущем году родилось порядка 4 тысяч ягнят сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По информации чиновника, в этом году на крымских предприятиях ожидается приплод от 50 тысяч овец, что почти на 6 тысяч больше показателей прошлого года.

За 2020 год принесли потомство порядка 44 тысяч овец. Сейчас период окота овец только начинается. Уже родилось более 9% ягнят от предполагаемого приплода животных в 2021 году. Приблизительно через месяц процесс перейдет в более интенсивную фазу. Сохранность ягнят высокая, маточное поголовье находится в хорошем состоянии, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

По словам заместителя Председателя Совмина Крыма, приплод ягнят уже получен на предприятиях в 9 районах Крыма. На фермах Ленинского, Первомайского и Черноморского районов появились первые в этом году козлята.

Андрей Рюмшин утверждает, увеличению поголовья овец в 2020 году поспособствовала существенная государственная поддержка предприятий: