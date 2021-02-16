В 2021 году в Крыму родилось порядка 4 тысяч ягнят

На фермах начался окот. О том, что в Крыму в текущем году родилось порядка 4 тысяч ягнят сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По информации чиновника, в этом году на крымских предприятиях ожидается приплод от 50 тысяч овец, что почти на 6 тысяч больше показателей прошлого года.
За 2020 год принесли потомство порядка 44 тысяч овец. Сейчас период окота овец только начинается. Уже родилось более 9% ягнят от предполагаемого приплода животных в 2021 году. Приблизительно через месяц процесс перейдет в более интенсивную фазу. Сохранность ягнят высокая, маточное поголовье находится в хорошем состоянии, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.
По словам заместителя Председателя Совмина Крыма, приплод ягнят уже получен на предприятиях в 9 районах Крыма. На фермах Ленинского, Первомайского и Черноморского районов появились первые в этом году козлята.
Андрей Рюмшин утверждает, увеличению поголовья овец в 2020 году поспособствовала существенная государственная поддержка предприятий:
Овцеводческим и козоводческим предприятиям оказана помощь в размере более 37 миллионов рублей. Из них более 15 миллионов рублей субсидии было выплачено племенным организациям. Таким образом у сельхозтоваропроизводителей есть возможность успешно развивать свои хозяйства.
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