В 2021 году в Республике Крым выполнено более 1 100 эндопротезирований суставов

Ортопедо-травматологической службой Республики Крым в этом году проведено более 700 оперативных вмешательств, связанных с заменой тазобедренного сустава, и 485 хирургических вмешательств по замене коленного сустава. Об этом сообщил главный внештатный ортопед-травматолог министерства здравоохранения РК Павел Федуличев.

Данные виды хирургического вмешательства относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и проводятся на бесплатной для граждан основе. Финансирование операций по протезированию тазобедренного сустава проходит за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК, замена коленного сустава финансируется из федерального и республиканского бюджетов.

Право выбора медицинского учреждения, специалисты которого проводят оперативное лечение, принадлежит пациентам. По итогам 2019 года крымские специалисты лишь в трех случаях переадресовали пациентов коллегам в другие клиники, в 2020 пришлось перенаправить около 15 (из них 11 это протезирование плечевого и голеностопного суставов). Отмечается рост потребности операций по замене плечевого сустава, — рассказал Павел Федуличев,

Вместе тем, по словам главного внештатного специалиста, в 2021 году квоты на проведение артроскопии полностью покрыли соответствующую потребность в Крыму. Это малоинвазивная методика, позволяющая проводить диагностику и лечение внутрисуставных повреждений и заболеваний.

Павел Федуличев отмечает, что риск возникновения перелома шейки бедра, являющегося одной из основных причин для замены сустава, повышен у женщин в возрасте старше 60 лет и у мужчин старше 65 лет, однако в последние 2 года отмечается омоложение данной категории граждан.

После замены сустава период реабилитации наступает на следующий же день. Для восстановления функции уверенного передвижения требуется порядка двух-трех месяцев. Полное восстановление навыков ходьбы происходит не менее, чем через шесть месяцев. Медицинскую реабилитацию по направлению лечащего врача можно пройти на базе стационарных отделений ГАУЗ РК «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации» и ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды», — уточнили в минздраве РК.

Наиболее крупное лечебное учреждение Республики Крым, на базе которого проводится оперативное лечение по профилю травматология и ортопедия, в том числе протезирование и артроскопия, ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6».