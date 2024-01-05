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В 2023 году в у ликвидировано 70 несанкционированных свалок
Фото: министерство ЖКХ РК

В 2023 году в Крыму ликвидировано 70 несанкционированных свалок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 17:01 05.01.2024

Это только те, что за пределами населенных пунктов.

70 несанкционированных свалок за пределами населенных пунктов ликвидировано в Крыму в 2023 году. Как сообщили в министертсве ЖКХ Республики, на ликвидацию несанкционированных «навалов» отходов было направлено 309,6 млн. рублей, что позволило ликвидировать 555,5 тыс. кубометров свалок за границами населенных пунктов.

На 2024 год бюджетом Республики Крым предусмотрено более 170 млн. руб. для реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок за пределами населенных пунктов, — отметили в министерстве ЖКХ РК.

 

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