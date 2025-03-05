В 2024 году Госкомрегистр РК рассмотрел больше 2 000 000 заявлений и запросов в электронном виде

В 2024 году специалистами Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым принято и рассмотрено больше 2 000 000 заявлений на оформление недвижимости и запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде. Об этом сообщила председатель ведомства Инна Смаль в ходе заседания коллегии, состоявшейся в ведомстве.

По словам специалиста, заявители все чаще переходят на электронную подачу документов, поскольку это быстро, надежно и удобно. При наличии электронной цифровой подписи подать документы на услуги учетно-регистрационной сферы можно в любое время суток, не выходя из дома.

На сегодняшний день практически половина всех заявок поступает в электронном виде, хотя 10 лет назад об этом не могло быть и речи. Десятки услуг учетно-регистрационной отрасли сегодня можно получить на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Таким образом наши услуги становятся доступнее и получить готовый результат заявитель может гораздо быстрее, — уточнила Инна Смаль.

С марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 487-ФЗ, в соответствии с которым все юридические лица обязаны подавать заявления и документы на оформление недвижимости только в электронной форме. Напомним, недавно данный вопрос предметно обсудили на совещании в госоргане с представителями строительных компаний и кредитных организаций региона. Ранее на безбумажный документооборот с Госкомрегистром перешли нотариусы, органы исполнительной власти РК и органы местного самоуправления. Методический материал Росреестра о переходе на электронное взаимодействие с юрлицами размещен на официальном сайте Госкомрегистра в разделе «Информация для заявителей/Разъяснения по общим вопросам».

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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