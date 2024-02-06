В 38 населенных пунктах Крыма построят новые базовые станции связи

Операторы запланировали провести эту работу в городах и районах полуострова, чтобы обеспечить жителей не только мобильной связью, но и высокоскоростным интернетом. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РК, рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов.

До конца 2024 года планируется построить базовые станции в 38 населенных пунктах Бахчисарайского, Нижнегорского, Кировского, Джанкойского, Красногвардейского, Белогорского, Сакского, Ленинского, Советского, Черноморского и Раздольненского районов. Это позволит обеспечить устойчивую связь в населенных пунктах, где проживает до 500 человек, – подчеркнул Альбер Куршутов.

По его словам, чаще стали поступать запросы от крымчан на высокоскоростной мобильный интернет. Для решения этих задач проведена модернизация базовых станций до уровня LTE (4G). Таким образом, удалось на 30% повысить скорость передачи данных.

В ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом РК, Альбер Куршутов рассказал о противодействии кибератакам на сайты органов государственной власти. В 2023 году в Крыму провели модернизацию программно-аппаратного комплекса защиты от DDOS-атак, а все ресурсы госорганов и ведомств были перенесены на отечественные информационные системы.

Полная запись эфира доступна по ссылке.