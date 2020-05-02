В аэропорту «Симферополь» — акция «Георгиевская ленточка»

Международный аэропорт Симферополь присоединился к акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Черно-оранжевые ленточки для пассажиров крымской воздушной гавани передали активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В этом году ленточки размещены на стойках регистрации, информации и такси в пассажирском терминале аэропорта и доступны всем желающим.

Мы всегда с радостью поддерживаем инициативы, направленные на увековечивание памяти наших героев-победителей. И участие в акции «Георгиевская ленточка» для нас уже стало приятной традицией. В этом году из-за профилактики новой коронавирусной инфекциии формат акции поменялся – волонтеры не передают георгиевские ленточки лично пассажирам. Но это не помешает нам подарить этот символ Победы всем желающим, — цитирует пресс-служба директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» Игоря Лаптева.



Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в России в 2005 году. Черно-оранжевая лента стала символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне и признательности ветеранам за их подвиг.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»