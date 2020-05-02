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В аэропорту "Симферополь" - акция Георгиевская ленточка

В аэропорту «Симферополь» — акция «Георгиевская ленточка»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:50 02.05.2020

Международный аэропорт Симферополь присоединился к акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Черно-оранжевые ленточки для пассажиров крымской воздушной гавани передали активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В этом году ленточки размещены на стойках регистрации, информации и такси в пассажирском терминале аэропорта и доступны всем желающим.

Мы всегда с радостью поддерживаем инициативы, направленные на увековечивание памяти наших героев-победителей. И участие в акции «Георгиевская ленточка» для нас уже стало приятной традицией. В этом году из-за профилактики новой коронавирусной инфекциии формат акции поменялся – волонтеры не передают георгиевские ленточки лично пассажирам. Но это не помешает нам подарить этот символ Победы всем желающим, — цитирует пресс-служба  директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» Игоря Лаптева.

В аэропорту "Симферополь" - акция Георгиевская ленточка В аэропорту "Симферополь" - акция Георгиевская ленточка

Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в России в 2005 году. Черно-оранжевая лента стала символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне и признательности ветеранам за их подвиг.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

В аэропорту "Симферополь" - акция "Георгиевская ленточка"

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