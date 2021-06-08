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В аэропорту "Симферополь" - фотовыставка уникальных видов Байкала

В аэропорту «Симферополь» — фотовыставка уникальных видов Байкала

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:46 08.06.2021

Выставка фотографий уникальных видов природы Байкала открылась 8 июня в пассажирском терминале международного аэропорта «Симферополь». Два десятка работ размещены на мольбертах на втором этаже зала ожидания.

На работах запечатлены такие достопримечательности Байкала как мыс Огой, скала Шаманка, остров Ольхон и многие другие. Фотографии также передают колоритный быт местных жителей.

Автор работ – крымский фотограф Анастасия Герасимова. Снимки сделаны во время фотопленэра «Байкал для каждого», который проходил в феврале этого года и собрал полсотни участников из 47 городов со всей России. Фотовыставка в аэропорту Симферополь продлится две недели.

Байкал – одна из красивейших достопримечательностей России. Открывшаяся в терминале выставка призвана познакомить наших пассажиров с уникальной природой этого региона. Для всех, кто пожелает увидеть Байкал вживую, аэропорт Симферополь предоставляет возможность отправиться прямым рейсом в расположенный рядом с озером Иркутск.  В этом году в столицу Иркутской области четыре раза в неделю рейсы совершает авиакомпания S7 Airlines, — цитирует пресс-служба директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Игоря Лаптева. 

В аэропорту "Симферополь" - фотовыставка уникальных видов Байкала В аэропорту "Симферополь" - фотовыставка уникальных видов Байкала В аэропорту "Симферополь" - фотовыставка уникальных видов Байкала В аэропорту "Симферополь" - фотовыставка уникальных видов Байкала

Участвовать в фотопленэре было для меня очень волнительной и ответственной задачей, поскольку я единственная представляла Крым на этом фотоконкурсе. Очень рада, что мне удалось посетить Байкал, где я оказалась впервые. Выставка призвана передать красоту этого уникального региона. Всем советую хоть раз в жизни посетить Байкал и увидеть его колорит своими глазами, — отмечает автор выставки фотограф Анастасия Герасимова.

В аэропорту "Симферополь" - фотовыставка уникальных видов Байкала

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