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Аэропорт "Симферополь" переходит на осенне-зимнее расписание полетов
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

В аэропорту «Симферополь» намерены повысить контроль за движением воздушных судов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 23.12.2020

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленные повторно проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на четвертый этап реконструкции и технического перевооружения комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополя. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

С марта 2014 года международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского обслуживает только российские рейсы. Новый аэровокзальный комплекс, получивший название «Крымская волна», был открыт в 2018 году в поселке Укромное недалеко от центра города.

В январе 2016 года Главгосэкспертиза России одобрила проект установки в аэропорту радиолокационной станции обзора летного поля «Атлантика» в качестве датчика радиолокационной информации комплекса средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения «Вега». Оборудование предназначено для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на рабочей площади аэродрома. В ходе реализации в проект было решено внести ряд изменений, что потребовало нового прохождения государственной экспертизы.

Так, были исключены работы по оснащению аэропорта оборудованием КСА НКАД «Вега», в связи с тем, что комплекс средств уже был доставлен на объект в рамках хозяйственной деятельности филиала «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В целях оптимизации технических решений исключили прокладку кабельной канализации, линий связи и управления на двух участках, так как данные работы были выполнены в ходе реконструкции аэродрома, предусмотренной отдельным проектом развития аэропортового комплекса «Симферополь».

В проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, добавлены решения по установке защитного периметрального ограждения «Топаз» и устройству подъезда к площадке радиолокационной станции обзора летного поля от патрульной дороги. Кроме того, откорректирована схема подключения светильников охранного освещения, заменены охранные извещатели и конструкция опор для монтажа оборудования охранных систем. Корректировку проекта выполнили в АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В аэропорту "Симферополь" намерены повысить контроль за движением воздушных судов

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