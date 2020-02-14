В аэропорту «Симферополь» озвучили имя лучшего «тайного пассажира»

Около 200 человек приняли участие в программе «Тайный пассажир» в Международном аэропорту «Симферополь» в 2019 году. Победителем программы стала пенсионер из Санкт-Петербурга Нина Ян, заполнившая и отправившая 20 анкет с отзывами. От аэропорта «Симферополь» она получит набор подарков и сувениров, а также сертификат на пользование VIP-залом.

При выборе победителя оценивалась полнота предоставленной в анкетах информации, наличие фото и видео материалов, а также предложений и пожеланий. В 2019 году «тайные пассажиры» направили в общей сложности 315 анкет, что на 28% превышает показатели 2018 года. За активное участие в программе памятные подарки от аэропорта Симферополь получат 22 пассажира, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Благодаря отзывам и пожеланиям «тайных пассажиров» в аэропорту Симферополь в 2019 году удалось улучшить навигацию и информирование в терминале, расширить ассортимент продукции в кафе, усовершенствовать приоритетную посадку вылетающих, повысить качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в бизнес-зале появились планшеты с доступом в интернет и электронными вариантами ведущих отечественных газет и журналов. В 2019 году на третьем этаже стерильной зоны открылась стойка обратной связи с электронными анкетами, что также было рекомендацией «тайных пассажиров». В этом году ее планируется оснастить телефоном для связи со справочной аэропорта.

СПРАВКА: Программа «Тайный пассажир» в аэропорту «Симферополь» работает с 2017 года. Она направлена на улучшение сервиса в соответствии с лучшими международными практиками аэропортовых услуг. Участники программы оценивают качество обслуживания в аэропорту «Симферополь», а также направляют рекомендации и предложения по улучшению производственных процессов, инфраструктуры нового терминала и услуг для пассажиров.

Участником программы может стать любой вылетающий или прилетающий пассажир старше 18 лет, не являющийся сотрудником аэропорта «Симферополь». Для участия в программе достаточно прислать заявку в свободной форме на электронный адрес control@sipair.org. В сообщении нужно указать свои контактные данные, а также дату и номер рейса. Ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения.

Анкеты для «тайных пассажиров» составлены на основе материалов, используемых для исследования по качеству обслуживания Международным Советом Аэропортов и предлагают оценить оказанные услуги аэропорта по шкале от одного до пяти по 34 пунктам. Дать свою оценку работе аэропорта нужно в течение 14 дней после совершения перелета. Для более точного отражения информации «тайные пассажиры» могут прикреплять к анкете фото- и видеоматериалы. Программа «Тайный пассажир» в аэропорту «Симферополь» продолжается и в 2020 году, стать ее участником можно в любое время.