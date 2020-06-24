В аэропорту «Симферополь» развернули пост ПВО с зениткой и пулемётом

Военные реконструкторы развернули пост ПВО с зенитным орудием и пулеметом времен Великой Отечественной войны на привокзальной площади международного аэропорта «Симферополь» в честь 75-летия Победы. В здании пассажирского терминала также выставлены более 400 уникальных марок, почтовых открыток и писем, посвященных событиям военных лет из частной коллекции.

На площади возле фонтана у нового пассажирского терминала аэропорта установлена армейская штабная палатка. Внутри выставлены аутентичные средства связи времен войны: американская радиостанция AR-88, поставлявшаяся по лендлизу, полевой телефон. Атмосферу штаба военных лет создают копии карт обороны и освобождения Крыма, бытовые и личные вещи бойцов Красной Армии. Рядом с палатками разместились образцы вооружения Красной Армии: 37-мм автоматическое зенитное орудие 61-К и крупнокалиберный пулемет ДШК, автоматы, винтовки и пистолеты. Все желающие также могут посмотреть на взлетающие в аэропорту самолеты из настоящей стереотрубы военных лет. Антураж дополнят реконструкторы из военно-исторических групп «Гром», «Отечество» и Севастопольского военно-исторического клуба в военной форме образцов 1941 и 1944 годов, — говорят в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

На филателистической выставке в общедоступной зоне терминала представлены уникальные экспонаты из коллекции крупнейшего филателиста Крыма директора топливозаправочного комплекса аэропорта «Симферополь» — ООО «Предприятие ВИТЭК» Акопа Андриасяна.

Филателистическая выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является данью глубокого уважения и благодарности ее участникам, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом одержали Победу. Марки — это свидетели истории в картинках, это квинтэссенция духа того времени, посланная нам. Вечная память подвигу человека, прошедшего жернова этой страшной бойни, выжившего и защитившего свое Отечество, — отмечает директор ООО «Предприятие ВИТЭК» Акоп Андриасян.

На стендах размещены раритетные марки, выпущенные ограниченным тиражом в 1941-1942 годах для поднятия боевого духа и мобилизации населения. Кроме этого посетителям представлены серии марок, изданные в честь военачальников Великой Отечественной войны, посвященные подвигу человека на поле боя, отражающие развитие наградной системы, а также почтовые открытки, на которых запечатлено развитие советской наградной системы и создание советского оружия.

В июне 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны, на базе аэропорта «Симферопол»ь был создан Особый Черноморский авиаотряд Гражданского Воздушного флота. Так для сотрудников нашего аэропорта началась война. Бывшие гражданские летчики на фактически безоружных самолетах выполняли самые сложные и опасные задания: перевозили раненых с линии фронта, доставляли вооружение и грузы партизанам в самый тыл врага. Открывшимися в аэропорту экспозициями мы хотим еще раз напомнить о героях, отстоявших нашу Родину и одержавших для всех нас такую важную Победу, — говорит генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»