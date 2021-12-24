В аэропорту «Симферополь» «тушили» самолёт и спасали пассажиров

Более 100 человек и 20-ти единиц спецтехники задействовали в международном аэропорту «Симферополь» на учениях по ликвидации последствий столкновения на перроне самолетов Boeing 737 и Ил-14. Комплексная тренировка по тушению пожара на борту воздушного судна и эвакуации пассажиров с экипажем стала самой масштабной, из проводившихся в крымской воздушной гавани в этом году.

По легенде учений, из-за неисправности гидросистемы Boeing 737, на борту которого находились 55 пассажиров и членов экипажа, при заруливании на стоянку столкнулся со стоящим на перроне самолетом Ил-14. В результате столкновения на Ил-14 произошло возгорание внутри фюзеляжа. Пассажиры или экипаж на борту отсутствовал. После получения сигнала о столкновении самолетов первыми на место ЧП прибыли подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь, которые незамедлительно приступили к тушению пожара на Ил-14, эвакуации пассажиров и экипажа Boeing 737. На помощь аварийно-спасательной службе аэропорта оперативно пришли подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, бригады Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также аварийно-спасательная команда, сформированная из сотрудников различных операционных служб крымской воздушной гавани, — озвучили легенду в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Внутри Ил-14 спасатели отработали разведку и тушение возгорания в условиях сильной задымленности и стесненности пространства. Одновременно с тушением Ил-14 была организована эвакуация пассажиров и экипажа из самолета Boeing 737. Для предотвращения возгорания воздушного судна обеспечивалось его непрерывное охлаждение из ручных пожарных рукавов. Медицинские расчеты оказывали первую медицинскую помощь, проводили осмотр пострадавших, их идентификацию по степени полученных травм и дальнейшую эвакуацию.

Учения проводились на территории перрона у старого аэровокзального комплекса, на значительном удалении от действующей взлетно-посадочной, и не мешали штатному приему, отправке и обслуживанию рейсов. Тренажерами служили учебные самолеты.

Аварийно-спасательные подразделения аэропорта Симферополь находятся в постоянной боевой готовности. Тренировки сотрудников проходят ежедневно. В ходе этих масштабных учений проверена готовность штатных и нештатных формирований аварийно-спасательной команды аэропорта и взаимодействующих ведомств к действиям по ликвидации авиационного происшествия и проведению аварийно-спасательных работ. Учения показали высокую готовность всех подразделений аэропорта к нештатным ситуациям и подтвердили профессионализм спасателей, — отмечает начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Денис Дедков.



Справка:

Служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь состоит из более чем 100 человек, которые работают круглосуточно в четыре смены. В парк специализированной техники аварийно-спасательного подразделения аэропорта входят современные пожарные, поисково-спасательные и аварийно-спасательные автомобили. Служба полностью обеспечена необходимым оборудованием и снаряжением. В случае аварийной ситуации в аэропорту привлекается необходимое количество дополнительных сил МЧС, медиков и других служб.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

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