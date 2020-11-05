В аэропорту «Симферополь» установят трёхметровый памятник Ивану Айвазовскому

В международном аэропорту «Симферополь» 9 ноября состоится торжественное открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому.

Скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 метров изготовлена автором памятника «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве — народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Монумент передан в дар руководителем проекта «Аллея российской славы» Михаилом Сердюковым в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского. Бюст художника-мариниста на постаменте будет установлен на привокзальной площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь. Торжественное открытие памятника состоится 9 ноября в 11:00.