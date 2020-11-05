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Аэропорт "Симферополь" в 2020 году обслужил 4 миллиона пассажиров
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

В аэропорту «Симферополь» установят трёхметровый памятник Ивану Айвазовскому

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 05.11.2020

В международном аэропорту «Симферополь» 9 ноября состоится торжественное открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому.

Скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 метров изготовлена автором памятника «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве — народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Монумент передан в дар руководителем проекта «Аллея российской славы» Михаилом Сердюковым в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского. Бюст художника-мариниста на постаменте будет установлен на привокзальной площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь. Торжественное открытие памятника состоится 9 ноября в 11:00.

В аэропорту "Симферополь" установят трёхметровый памятник Ивану Айвазовскому

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