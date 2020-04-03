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В аэропорту Симферополя пассажиропоток за сутки упал на 76%. Причина: коронавирус
Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополя пассажиропоток за сутки упал на 76%. Причина: коронавирус

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 03.04.2020

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя за сутки, 2 апреля, после отмены авиакомпаниями ряда рейсов из-за ситуации с коронавирусом упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта. Самолеты прибывают в воздушную гавань Крыма полупустыми.

За сутки, 2 апреля, пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя загрузка прилетавших 2 апреля самолетов составила 26% посадочных мест, — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться. С 1 по 5 апреля из-за коронавируса авиакомпании отменили 55% рейсов в Симферополь на прием и отправление. Согласно онлайн-табло аэропорта, 3 апреля отменены 20 рейсов, 4 апреля — еще 22 рейса. Ну а  ближайшее воскресенье (5 апреля) авиакомпании отменят сразу 52 рейса на прилет и вылет – около 65% от их общего количества.

В аэропорту Симферополя пассажиропоток за сутки упал на 76%. Причина: коронавирус

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