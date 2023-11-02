В академии «Меганом» занимаются развитием культурно-творческой среды в регионах

С 31 октября по 6 ноября в Академии творческих индустрий «Меганом» проходят сразу две образовательные программы, в которых региональные команды исследуют лучшие практики формирования творческих сообществ и управления ими.

31 октября в Академии творческих индустрий «Меганом» стартовала образовательная программа «Арт-резиденции: новые точки притяжения», где руководители и специалисты культурных центров из 12 регионов страны получат практические советы и инструменты для развития творческих пространств, обменяются опытом и смогут поработать в творческих коллаборациях, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ».

С 1 проходит образовательная программа «Школа креативной экономики. Современный муниципалитет. Меганомика». Курс составлен с учетом результатов диагностики культурно-творческого потенциала муниципалитетов, проведенной в мае — июне 2023 года. Участники из Крыма, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Астраханской областей вместе с экспертами разработают проекты развития культурно-творческой среды территорий с целью их практического использования.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»