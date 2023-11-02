Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В академии «Меганом» занимаются развитием культурно-творческой среды в регионах
актуально в республике
В академии «Меганом» занимаются развитием культурно-творческой среды в регионах
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

В академии «Меганом» занимаются развитием культурно-творческой среды в регионах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:10 02.11.2023

С 31 октября по 6 ноября в Академии творческих индустрий «Меганом» проходят сразу две образовательные программы, в которых региональные команды исследуют лучшие практики формирования творческих сообществ и управления ими.

31 октября в Академии творческих индустрий «Меганом» стартовала образовательная программа «Арт-резиденции: новые точки притяжения», где руководители и специалисты культурных центров из 12 регионов страны получат практические советы и инструменты для развития творческих пространств, обменяются опытом и смогут поработать в творческих коллаборациях, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ».

С 1 проходит образовательная программа «Школа креативной экономики. Современный муниципалитет. Меганомика». Курс составлен с учетом результатов диагностики культурно-творческого потенциала муниципалитетов, проведенной в мае — июне 2023 года. Участники из Крыма, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Астраханской областей вместе с экспертами разработают проекты развития культурно-творческой среды территорий с целью их практического использования.

Узнайте больше:  Ялта - в топе популярных направлений для автопутешествий в октябре

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.