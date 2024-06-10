В аккаунтах ВКонтакте крымских главврачей аншлаг, «лички» переполнены сообщениями… А все Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов обнародовал СПИСОК главврачей медицинских организаций, еще и с персональными страницами ВКонтакте.

В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением медицинской помощи, крымчане могут обратиться к главным врачам медицинских организаций республики через социальную сеть ВКонтакте… Указаны ссылки на официальные страницы руководителей республиканских и муниципальных лечебных учреждений. Обращения необходимо направлять в личные сообщения, — написал в соцсетях Акёнов.

По его словам, указанная информация будет публиковаться ежемесячно. По мере необходимости в нее будут вноситься изменения.

Этот формат призван помочь более эффективно организовать работу лечебных учреждений, сделать ее более удобной для пациентов, максимально быстро решать организационные вопросы, влияющие на доступность медицинской помощи, — отметил Глава Крыма.

До сегодняшнего дня все недовольные состоянием медицины в Крыму активно постили комментарии на странице ВКонтакте Главы Республики. Не то чтобы таких обращений и жалоб стало меньше, но теперь их стало намного больше на страницах главврачей. Справедливо?