В Алупке презентовали новые пляжные территории

Это результаты ещё одного этапа масштабной программы благоустройства и создания комфортной среды для жителей и гостей города.

Детский пляж преобразился: в защищённой бухте с пологим входом для гостей и жителей города теперь оборудованы шезлонги с навесами, современные душевые, уборные, раздевалки, камеры хранения, медпункт. Здесь же появилось семейное кафе с удивительным панорамным видом. На территории Воронцовских купален также обустроена пляжная инфраструктура с душевыми, теневыми навесами и со спортивной площадкой. В том числе на прилегающей территории завершены масштабные противооползневые работы – склоны укреплены габионами.

В «Порту Жорж» проведена реконструкция причала, оборудованы места для маломерных судов – возрождена историческая рыбацкая артель XIX века. Это очень важно для местных рыбаков, которые из поколения в поколение бережно хранят традиции.

Обновленные территории посетили Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко, генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян, председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

Совместными усилиями Сбера и курорта «Мрия» в Алупке последовательно создается комфортная инфраструктура, появляются современные зоны отдыха для жителей и гостей, новую жизнь обретают исторические объекты. Уверен, что преобразившийся Детский пляж и Воронцовские купальни, «Порт Жорж» послужат дальнейшему укреплению туристического потенциала города. Благодарю Главу Сбербанка Германа Оскаровича Грефа и его команду за значительный вклад в благоустройство Алупки. Органы власти республики продолжат оказывать необходимую помощь для успешного развития Большой Ялты и других курортных регионов Крыма, — отметил Глава Республики Сергей Аксёнов.

Напомним, что 1 мая 2025 года в рамках программы уже открыты ряд объектов благоустройства Алупки. Новый сквер для семейного отдыха у Храма Архангела Михаила стал одним из самых ярких преображений этого сезона. На живописной территории открылись игровые площадки с горками, батутами и качелями, появился верёвочный парк и современная спортивная зона с тренажерами, скалодромом, настольным теннисом. Рядом со сквером гостей ждет уютное семейное кафе «Шалость». Ландшафтным украшением территории стали высаженные кипарисы, сосны, магнолии, можжевельники, жасмины, калины и барбарисы – всего более 45 тысяч растений.

В «жемчужине» Алупки – Воронцовском парке — ранее было проведено комплексное восстановление дорожек, подпорных стен и инженерных сетей. Установлено около 200 малых архитектурных форм, при этом реликтовые деревья и уникальный природный ландшафт бережно сохранены в первозданном виде.

Совместная программа Сбера и курорта «Мрия» по комплексному благоустройству Алупки стартовала в 2024 году. Ее цель – гармоничное развитие города, сохранение его уникального исторического облика и природного ландшафта, создание качественной инфраструктуры для жителей и туристов, а также повышение туристической привлекательности региона.

Всё это стало возможно благодаря нашему социальному партнеру, доброму другу Сберу под руководством Германа Оскаровича Грефа и курорту «Мрия». Комплексное благоустройство Алупки стартовало в 2024 году. Ее цель – гармоничное развитие города, сохранение его уникального исторического облика и природного ландшафта, создание качественной инфраструктуры для жителей и гостей. От всей души благодарю наших социальных партнеров за невероятные преображения территорий. Регион действительно расцветает, — подчеркивает глава администрации Ялты Янина Павленко.

