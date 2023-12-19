В Бахчисарайском районе будут судить лесоруба-браконьера

В Бахчисарайском районе местный житель оказался на скамье подсудимых за незаконную рубку деревьев. 44-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

По версии органов предварительного расследования, мужчина в конце октября 2019 года, выехав в лесной массив Верхореченского участкового лесничества, не имея лесорубочного билета, осуществил рубку 23 деревьев различных пород. Действиями обвиняемого причинен ущерб в размере порядка 300 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре Крыма.

В целях возмещения причиненного ущерба министерством экологии и природных ресурсов РК в рамках уголовного дела предъявлено исковое заявление о взыскании причиненного вреда. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд.