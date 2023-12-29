В Бахчисарайской центральной районной больнице установили новое оборудование   

В Бахчисарайской центральной районной больнице за счет средств нормированного страхового запаса приобретена и введена в эксплуатацию эндоскопическая хирургическая электромеханическая система (хирургическая стойка с комплектом оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций), которая будет использоваться для проведения малоинвазивных эндохирургических манипуляций и оперативных вмешательств.

Оборудование планируется использовать в хирургическом отделении, что позволит проводить эндоскопические оперативные вмешательства. Преимущества данного метода перед полостными операциями: незначительная травматичность, обеспечение доступа в организм пациента без нарушения целостности покровных тканей, отсутствие рубцов, — рассказали в республиканском минздраве.

Использование системы эндоскопической хирургической электромеханической повысит эффективность хирургической службы — сократится срок восстановления пациентов после операции и время пребывания пациентов в условиях круглосуточного стационара при проведении диагностических исследований и врачебных манипуляций.