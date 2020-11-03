В Балаклавском районе Севастополя грибники нашли миномётную мину

В Балаклавском районе Севастополя местные жители нашли опасный предмет в лесном массиве. О находке сообщили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что грибники нашли 50-мм немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Как выяснили специалисты, боеприпас нес в себе угрозу — он находился на боевом взводе. Взрывотехники ОМОН Росгвардии совместно с саперами регионального подразделения МЧС вывезли мину на полигон для последующей утилизации с соблюдением необходимых мер безопасности, — рассказали в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Росгвардия призывает граждан проявлять бдительность и осторожность при посещении лесных массивов, находящихся вдали от туристических маршрутов. При обнаружении подозрительного предмета нельзя производить с ними какие-либо самостоятельные манипуляции. Необходимо без промедления сообщить о данном факте в правоохранительные органы.