В Большой Ялте без электричества – почти 3 тысячи потребителей

Аварийно отключены свыше 80 подстанций.

В Большой Ялте около 2700 потребителей остались без электроснабжения из-за непогоды, отключено 80 подстанций. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 ТП и 2 линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2700 потребителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики устраняют последствиями стихии. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно и будут продолжены до полного устранения технологических нарушений в сетях. Непростая ситуация остается и в Керчи – там все еще без света около 1000 абонентов.

В настоящий момент в устранении повреждений задействованы 83 бригады энергетиков, привлечены 93 единицы специальной техники, из них в г. Керчи работает 21 бригада и 24 спецмеханизма, — отметили энергетики.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» продолжают трудиться в круглосуточном режиме, стараясь оперативно устранять последствия нестабильной погоды, и прилагают максимум усилий для ликвидации технологических нарушений в сетях в кратчайшие сроки.