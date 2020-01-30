В Большой Ялте готовятся к курортному сезону

Вопросы подготовки к курортному сезону в Большой Ялте должны быть решены в ближайшее время. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на совещании в ялтинской администрации с предпринимателями и пользователями пляжных территорий.

В этом году Ялта стала примером для курортных регионов Крыма в плане организации пространств и событий на новогодние праздники. Это отразилось и на доходности от предпринимательской деятельности. Все это должно сохраниться и преумножиться в курортный сезон 2020 года, — отметил министр.

Так, событийный календарь Ялты включает в себя более 50 масштабных фестивалей и праздников, среди которых как уже полюбившиеся жителям и гостям мероприятия, так и совершенно новые, которые пройдут впервые. При этом вопросы отдыха, безопасности и жизнедеятельности отдыхающих должны быть на круглосуточном контроле.

Как сообщил министр, все вопросы известны и решаемы в прямом и непосредственном взаимодействии всех ответственных за проведение сезона лиц.

По словам главы администрации города Ивана Имгрунта, Ялта должна стать курортом выше европейского уровня. Совместными усилиями администрации и добросовестных предпринимателей необходимо следить за чистотой и качеством обслуживания гостей.

Непосредственно от каждого, работающего в туристической отрасли зависит настроение и впечатление от города отдыхающих, и мелочей в этом отношении быть не может, — сказал Иван Имгрунт.

На совещании были подняты вопросы организации пляжных территорий и установки на них информационных табло единого образца, организации мест парковки туристического транспорта, ликвидации незаконных парковок, уборки морской береговой полосы, дефицита и восстановления пляжей, недопущение приближения плавательных средств к границам участка акватории пляжа, отведенного для купания.

Всего в Крыму в 2020 году будут работать 460 пляжей, в том числе 89 — в Большой Ялте.