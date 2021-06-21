 В Большой Ялте приостанавливается работа детских дошкольных учреждений

Есть ограничения по пляжам и общепиту.

Роспотребнадзор ввёл дополнительные санитарно-противоэпидемические меры для недопущения распространения инфекционных заболеваний в Большой Ялте. В частности, приостанавливается работа детских дошкольных учреждений.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, до получения результатов лабораторных исследований качества питьевой воды вводится запрет на функционирование детских образовательных дошкольных учреждений, контроль за питьевым режимом детей должен быть усилен.

По всем детским садам мы сейчас проводим отбор проб воды, дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территории в 18 садиках. На этой неделе детские сады точно будут закрыты, но как только появится информация, что мы готовы открыть детские дошкольные заведения – обязательно всех оповестим, — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

Янина Павленко также призвала работодателей войти в положение каждого работника, который сейчас вынужден оставаться с детьми дома.

Говоря о предписании Роспотребнадзора, глава администрации напомнила, что ранее был введён запрет на купание в морской воде до получения лабораторных исследований.

На предприятиях общественного питания и в том числе детских оздоровительных, санаторно-курортных организациях, должен быть сокращён ассортимент приготовляемых блюд (до одного наименования ассортимента первых, вторых, третьих блюд).

В предписании указано обязать организации подачи водоснабжения на пищеблоки в буфетные помещения медицинского назначения, прачечные, туалетные дошкольных, образовательных, оздоровительных и лечебных учреждений.

Кроме того, в обязательном порядке должна быть проведена ревизия и дезинфекция запасных ёмкостей питьевой воды, обеспечен контроль качества и безопасности воды, спецтранспорт, который может быть привлечён для подвоза воды населению, также должен пройти дезинфекцию.

Хочу напомнить жителям и гостям Ялты, что Роспотребнадзор рекомендует использовать в пищу исключительно бутилированною воду, а также ту воду, которую доставляют водовозки «Водоканала». А из распределительной сети воду можно использовать исключительно только после кипячения, — подчеркнула глава ялтинской администрации.