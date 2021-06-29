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В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 29.06.2021

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки побывал в Большой Ялте, чтобы лично оценить ход аварийно-восстановительных работ после подтопления. Главу Крыма сопровождали заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, глава администрации города Ялты Янина Павленко.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Сергей Аксёнов осмотрел ход работ по очистке придомовых территорий в Кореизе, где помощь населению оказывают военнослужащие. Наиболее пострадали домовладения по улице Токмаковых, разрушено дорожное покрытие. Глава Крыма поручил в ближайшее время восстановить дорогу, обеспечивать жителей бутилированной водой.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Держим ситуацию на полном контроле. В район налажен подвоз бутилированной воды. Также будет проведен комплекс противоаварийных мероприятий во избежание обвала грунтов. Проблемный участок дороги будет восстановлен. Благодарю Министерство обороны Российской Федерации, сотрудников МЧС и других ведомств, которые работают на данном участке, — подчеркнул Глава РК.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Также в ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов в Ялте осмотрел подстанцию скорой медицинской помощи № 23 на улице Ломоносова, 55.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Кроме того, Глава Крыма пообщался с жителями улицы Ломоносова и сообщил, что придомовые территории и дорожное покрытие, которые пострадали от паводка, будут благоустроены.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Затем Сергей Аксёнов посетил улицу Бирюкова, 34, где также пообщался с жителями, осмотрел ход ликвидации последствий потопа.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Побывал Глава Республики и на улице Кривошты, 10. На данный момент работы по откачке воды ведутся круглосуточно, все коммуникации в доме после просушки будут проинспектированы комиссией по подсчету ущерба, после – отремонтированы и заменены при необходимости.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Помимо этого, в ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов проинспектировал проведение работ на руслах рек, вышедших из берегов, где на данный момент идет активная очистка русел.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Большой Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после подтопления  

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