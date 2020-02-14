В центре Севастополя — в подвале дома на пр. Нахимова — обнаружили боеприпасы

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны в подвале дома на проспекте Нахимова обнаружили рабочие, во время строительных работ по прокладке труб.

Сотрудники ОМОН «Беркут», прибывшие на место проведения ремонтных работ, обследовали подозрительные находки. Росгвардейцы установили, что это одна граната Ф-1 и несколько патронов к крупнокалиберному пулемёту. Все находки — времен Великой Отечественной Войны. Исходя из места обнаружения находки, вероятно, что все предметы были оставлены там еще во время строительства дома сразу после Великой Отечественной. Взрывотехники ОМОН во взаимодействии с саперами регионального УМЧС вывезли боеприпасы на полигон, где их утилизировали с соблюдением всех мер безопасности, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.