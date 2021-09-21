В Черном море искали и нашли субмарину «условного противника» — учения ЧФ

Экипажи малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Ейск» провели в Черном море учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника. Учение прошло в морских полигонах в рамках начавшихся вчера совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота (ЧФ). Роль условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Великий Новгород».

В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Совместное маневрирование и поиск подводной лодки экипажами малых противолодочных кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ и противолодочным самолётом-амфибией Бе-12 из состава подразделений Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Используя современные методы поиска и обнаружения подводных лодок, а также применив нестандартные подходы взаимодействия с морской авиацией, экипажи МПК обнаружили и идентифицировали подлодку «противника», после чего в ходе слежения и преследования подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами, — говорится в сообщении.

В совместных учениях принимают участие порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Выход кораблей на учения в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год. Визуальный контроль за действиями участников учения и выполнением ими учебно-боевых упражнений осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов.