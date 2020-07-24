В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

При выходе в море экипаж проведет наладку и проверку главной энергетической установки и испытает различное оборудование и внутрикорабельные средства связи. Отмечается, что корабль войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Патрульный корабль «Павел Державин» является третьим кораблем проекта 22160, а также первым строящимся на верфи «Залив» в Крыму. Головной и первый серийный патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» уже переданы Черноморскому флоту.

Отметим, что накануне корабельные и береговые соединения Черноморского флота, задействованные во внезапной проверке боевой готовности вернулись в пункты постоянной дислокации из полигонов боевой подготовки и назначенных позиционных районов.

В ходе проверки корабельный состав флота провёл различные учения в акватории Черного моря с отработкой задач по предназначению. Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, в том числе фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль Дмитрий Рогачёв, малые ракетные корабли «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».