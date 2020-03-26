В Черном море продолжаются поиски пилота Су-27. Зона операции смещается к Севастополю

В Чёрном море у берегов Крыма продолжаются поиски пилота истребителя Су-27, потерпевшего катастрофу накануне вечером. Ранее полученная информация о полученном сигнале радиомаяка в районе Севастополя не подтвердилась.

Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась, – сообщили в Минобороны РФ.

В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, Пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. Разведка с воздуха непрерывно ведется экипажами четырех вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота».

Зона поиска находится примерно посередине между Керчью и Севастополем, на 50 км мористее Ялты. Работы ведутся на площади 350 квадратных миль. Поиски осложняет четырёхбальный шторм. Поиск с воздуха затруднён из-за низкой облачности. К операции в ближайшие часы будут также привлечены ещё четыре корабля и спасательное судно Черноморского флота.

Истребитель, выполняя плановый полёт, пропал с радаров 25 марта в 20.10 в 50 километрах от Феодосии.