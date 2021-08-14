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«Верево Сити»
В Черном море прошел комплекс учений патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»  
Фото: пресс-служба ЮВО

В Черном море прошел комплекс учений патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:51 14.08.2021

В Черном море с экипажем патрульного корабля (ПК) «Дмитрий Рогачев» Черноморского флота прошел комплекс учений по ПВО и морскому бою. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), на первом этапе расчёты ПВО патрульного корабля, применив комплекс противовоздушной обороны, отразили ракетный удар, нанесённый кораблем условного противника.

На втором этапе моряки, выполнив артиллерийскую стрельбу по надводным целям, отработали тактику морского боя одиночным кораблём. В роли сил и средств условного противника были задействованы корабельные щиты-мишени, а также макет плавающей мины. Также в ходе учений экипаж ПК произвел гранатометание, оттачивая действия по уничтожению подводных диверсионных групп во время стоянки корабля на незащищенном рейде, — говорится в сообщении.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота в морских полигонах Черного моря.

В Черном море прошел комплекс учений патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»  

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