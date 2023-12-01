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В Черном море уничтожен катер ВСУ – направлялся к берегам
Фото: pikist.com

В Черном море уничтожен катер ВСУ – направлялся к берегам Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:00 01.12.2023

По информации Минобороны РФ, сегодня утром в северо-западной части Черного моря был уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ. Морской дрон направлялся к берегам Крыма.

1 декабря, около 8:00 в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-30СМ и Су-24М Черноморского флота у берегов Крыма. Задача летчиков — обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ.

Авиация из состава дежурных сил уничтожает обнаруженные цели из авиационных пушек или с помощью авиационных бомб. Также наша авиация эффективно работает по беспилотным летательным аппаратам, которыми противник пытается атаковать объекты инфраструктуры полуострова. На счету черноморских летчиков уже несколько десятков сбитых над Черным морем украинских БПЛА, — рассказали в Миноброны РФ.

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С тегами: Черноморский флот России

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