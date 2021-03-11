В Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179, погибли два моряка

Спасены десять членов экипажа.
Сегодня утром (точное время пока не сообщается) в Черном море, у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179. 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Море в районе происшествия неспокойно, высота волн достигает четырех метров.
На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. Последние данные на мониторинговом ресурсе
Предварительную информацию о том, что судно было российским, опроверг
Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины. Граждан России на борту судна нет, — уточнили в Росморречфлоте.
Судно, построенное в 1973 году, шло с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу (Румыния).
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