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В Черноморском районе Крыма будут судить горе-водителя. Пытался дать взятку сотруднику ДПС
Фото: vestivrn.ru

В Черноморском районе Крыма будут судить горе-водителя. Пытался дать взятку сотруднику ДПС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:29 15.03.2021

В Черноморском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику правоохранительных органов. 60-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и был остановлен работниками ДПС для проверки документов. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, злоумышленник предложил правоохранителям взятку в размере 8 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники полиции сообщили об этом факте оперативному дежурному, после чего обвиняемый был задержан. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

В Черноморском районе Крыма будут судить горе-водителя. Пытался дать взятку сотруднику ДПС

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