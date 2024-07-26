В Черноморском районе Крыма нареканий к пляжам нет

Министерство курортов и туризма Крыма продолжает мониторинг пляжей в период высокого курортного сезона.

В Черноморском районе в этом году к работе заявлены 7 пляжных территорий: 5 — в Оленевке, по одной в Межводном и Черноморском. На каждой курортников ждут живописные виды и чистейшая вода. А еще — песчаные пляжи с ровным заходом в море. Удобно для детей и тех, кто держится на воде не очень уверенно.

Районная администрация, местные предприниматели и пользователи пляжей проделали большую работу по восстановлению инфраструктуры после разрушительного шторма прошлого года. Прибрежные участки полностью готовы принимать отдыхающих, – сообщили в республиканском минкурортов.

Мониторинг работы пляжей продолжается во всех курортных регионах Крыма. Замечания и предложения по работе принимаются на горячую линию минкурортов РК: 8 (800) 511-80-18.

Фото: минкурортов РК

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