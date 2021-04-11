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В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 20:07 11.04.2021

Всероссийская патриотическая акция прошла в День освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков на морском вокзале.

Для города-Героя Керчи становится традицией в памятные дни воинской славы проводить Всероссийскую патриотическую акцию «Выстрел памяти», организованную по инициативе Межрегиональной патриотической организацией «Сталинградский призыв» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, — отметили в керченской администрации.

В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

В 77-ю годовщину освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков Выстрел Памяти прогремел в честь освободителей города-героя.

В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

Символичные холостые залпы расчеты 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны Черноморского флота произвели из двух орудий времен Великой Отечественной войны.

В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

Отдать дань памяти бессмертному подвигу советских воинов в месте проведения акции — на морвокзале — собрались керчане и гости города, в том числе депутаты Госдумы Константин Бахарев и Михаил Шеремет.

В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

Фото и материалы: пресс-служба администрации Керчи.

 

В честь освободителей Керчи прогремел Выстрел Памяти

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