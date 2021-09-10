В день голосования на избирательных участках Крыма откроются пункты вакцинации

Власти Крыма намерены организовать пункты вакцинации на избирательных участках региона в день голосования. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Мы сейчас рассматриваем возможность проведения вакцинации непосредственно на избирательных участках. Безусловно, это будет очень удобно. Более того, избиратели старшего поколения смогут проконсультироваться на словах, измерить себе давление. Я думаю, это будет очень востребовано, — сказал Остапенко.

Он уточнил, что на участках будут доступны вакцины от нового коронавируса и гриппа.

В последнее время в Крыму снизились темпы вакцинации от коронавируса. Из запланированных 1,2 млн человек вторым компонентом привиты 441 тыс. человек.

По данным минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 72 тыс. человек. Выздоровели более 62 тыс., умерли более 2 тыс. пациентов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.