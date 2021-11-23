В День неизвестного солдата в Керчи перезахоронят останки советских воинов

В Керчи 3 декабря (в День неизвестного солдата) состоится церемония перезахоронения останки советских воинов, найденных при строительстве на улице Гаспринского. Всего будут перезахоронены останки 253 бойцов Красной армии. Для организации нового братского захоронения администрацией Керчи выделено место в районе памятного знака на месте массовой гибели мирных жителей Советских воинов. Как уточнили в городской администрации, на этой неделе состоится выездное совещание с привлечением служб города, для обсуждения проблемных вопросов.

Отметим, что в Керчи продолжается ремонт и благоустройство братских захоронений героев Великой Отечественной войны.

Завершены работы по ремонту и благоустройству двух воинских захоронений: братской могилы воинов-десантников 386-го отдельного батальона морской пехоты ЧФ, погибших в 1943 году на Эльтигенском плацдарме, которая находится на месте противотанкового рва, в 0,4 км слева от поворота в пос. Героевское, и братской могилы советских воинов, погибших при обороне Керчи в 1941 году, расположенной на ул. Пугачёва (северный склон горы Митридат), — рассказали в администрации Керчи.

Фото: администрация Керчи.