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«Верево Сити»
В Детском парке Симферополя оздоровят природный памятник «Дуб-богатырь Тавриды»
Фото: администрация Симферополя

В Детском парке Симферополя оздоровят природный памятник «Дуб-богатырь Тавриды»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 21.08.2021

Дереву – одному из символов Крыма – более 600 лет.

В результате исследовательской диагностики дуба черешчатого «Дуб-богатырь Тавриды» специалистами Никитского ботанического сада даны рекомендации по лечению и восстановлению жизненно важных функций дерева. Как уточнили экологи, в настоящее время начата реализация плана мероприятий по восстановлению жизнеспособности уникального дерева, растущего на территории Детского парка.

Дуб «Богатырь Тавриды» — ботанический памятник природы. Дерево дуба черешчатого возрастом более 600 лет имеет обхват ствола более 6 метров, его высота порядка 30 метров.

Для сохранения дерева производится штыковка и рыхление почвы с выборкой корней, камней и сорняков на глубине 15-20 сантиметров. Далее, в соответствии с проекцией кроны, будет увеличен периметр свободного грунта, примерно на полтора метра от существующего ограждения. Асфальтовое покрытие, прилегающее к газону, заменит тротуарная плитка, что будет способствовать правильному и эффективному развитию корневой системы, — рассказали в администрации Симферополя.

Работа по лечению деревьев в городских парках будет продолжаться. В ближайшее время планируется проведение комплекса мероприятий по восстановлению жизнеспособности Кедра атласского, расположенного на территории мемориала «Вечный огонь» у могилы Неизвестного солдата в симферопольском парке Гагарина.

В Детском парке Симферополя оздоровят природный памятник «Дуб-богатырь Тавриды»

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