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В донорской акции ко Дню Республики Крым приняли участие более 1300 крымчан
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В донорской акции ко Дню Республики Крым приняли участие более 1300 крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 21.01.2025

Донорская акция, приуроченная ко Дню Республики Крым, прошла в ГБУЗ РК «Центр крови» и его филиалах с 14 по 20 января 2025 г. 1304 крымчанина пополнили запасы донорской крови региона.  Тематическая донорская акция была направлена на пополнение стратегических запасов крови и её компонентов в Республике Крым после длительных новогодних праздничных и выходных дней.

596 человек сдали кровь в «Центре крови» г. Симферополя, 136 – в нашем филиале в г. Керчь, 116 человек – в г. Ялта, 117 – в г. Евпатория, 67 – в г. Саки. Еще 272 крымчанина поддержали донорскую акцию ко Дню Республики Крым в различных населенных пунктах полуострова при помощи выездной бригады. Всего на акцию откликнулось 1304 крымчанина, — сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37, а также в его филиалах: г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22), проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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