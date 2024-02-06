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В двух селах Красногвардейского района введены в эксплуатацию модульные врачебные амбулатории

В двух селах Красногвардейского района введены в эксплуатацию модульные врачебные амбулатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:37 06.02.2024

Стоимость возведения каждого объекта составила более 30 млн. рублей.

Сегодня в двух сёлах Красногвардейского района состоялось открытие врачебных амбулаторий – новые здания медучреждений введены в эксплуатацию в селах Полтавка и Колодезное.

В мероприятиях по открытию объектов приняли участие депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Бахарев, депутат Государственного Совета Республики Крым Оксана Сацик, Глава муниципального образования Красногвардейский район Роман Шантаев, Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован, главный врач Красногвардейской центральной районной больницы Александр Григорьян, медработники и жители сел.

В двух селах Красногвардейского района введены в эксплуатацию модульные врачебные амбулатории

Строительство модульных врачебных амбулаторий реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость возведения каждого объекта составила более 30 млн. рублей. 

В новых зданиях предусмотрены кабинеты приема пациентов, дневной стационар, стоматологический, прививочный, процедурный и другие кабинеты. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью. Амбулатории компьютеризированы и подключены к сети Интернет. Здания оборудованы с учетом соблюдения условий доступной среды для маломобильных групп населения, — сообщили в минздраве РК.

В двух селах Красногвардейского района введены в эксплуатацию модульные врачебные амбулатории

В новых амбулаториях местные жители смогут получить первичную медико-санитарную помощь – пройти консультацию и осмотр специалистов, иммунизацию, первый этап диспансеризации и т.д. По графику в села будут также будут приезжать врачи узких специальностей и передвижные медицинские комплексы с возможностью проведения маммографии и флюорографии.

Таким образом, реализация программ модернизации учреждений здравоохранения позволяет повысить доступность медицинской помощи в сельской местности. В селе Полтавка проживает почти 3 тысячи человек, а в селе Колодезное – более 1 тысячи.

В двух селах Красногвардейского района введены в эксплуатацию модульные врачебные амбулатории

Фото: минздрав РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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